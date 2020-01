Stressmomentje voor BBC-nieuwslezeres Liz Beacon. Vlak voordat ze live ging, sprong haar kleedje open. Gelukkig konden haar collega’s haar helpen met wat knip-en-plakwerk.

De Britse nieuwslezeres Liz Beacon (43) werd onlangs last minute opgeroepen om het nieuws te presenteren, dus trok ze snel een gepast kleedje aan en haastte ze zich naar de studio. Enkele minuten voor de uitzending sprong de rits van haar Zara-kleedje echter open waardoor ze met een blote rug achterbleef.

Haar collega’s schoten meteen te hulp en lapten het kleedje op met klemmen en tape. Uiteindelijk merkten de kijkers niets van het akkefietje, maar ze plaatste wel enkele foto’s op Twitter. “Ik had het kleedje nog nooit gedragen en de rits was een beetje stijf toen ik het aandeed. Maar ik dacht dat het gewoon een stijve jurk was”, schreef ze.

De nieuwslezeres uit Bristol gaf nog mee dat ze voortaan een reservekleedje meeneemt naar haar werk.

Talk about being strapped in for the ride…. zip on my brand new dress exploded with 15 minutes to go until we were on air. Gaffer and clips at the ready! Not glamorous. Or fun. Please help @ZARA pic.twitter.com/5xsm4rsxeE

— Liz Beacon (@LizBeacon) January 6, 2020