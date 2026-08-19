HomeNieuwsEntertainmentKersverse mama Amy Courtens poseert in badpak: "Mijn lichaam heeft het afgelopen...
Entertainment

Kersverse mama Amy Courtens poseert in badpak: “Mijn lichaam heeft het afgelopen jaar hard gewerkt” (foto)

Den B.
Door Den B.
5185

Amy Courtens werd enkele maanden geleden voor het eerst mama. Ze postte een badpakfoto met een krachtige boodschap.

Op 22 april veranderde de wereld van Amy Courtens volledig: ze werd mama van een zoontje dat luistert naar de naam Nowen. De 30-jarige zangeres, die in 2021 net naast de plaats van de vertrekkende Klaasje Meijer bij K3 greep, geniet momenteel met haar gezin van een deugddoende vakantie in Griekenland.

Niet verstoppen

Op Instagram deelde ze enkele vakantiekiekjes, waaronder eentje waarop ze in badpak poseert. En dat doet ze niet zomaar. “Mijn lichaam heeft het afgelopen jaar serieus hard gewerkt. Dus nope, ik ga me niet verstoppen. Ik draag dat badpak, geniet op vakantie en post het gewoon. And so should you”, schrijft ze erbij.

Respect

Haar bijna 100.000 volgers kunnen de boodschap alleen maar beamen. “Tuurlijk! Je ziet er altijd top uit!”, “Prachtig ben je!”, “Ja, mama!”, “En je straalt helemaal!”, en “Zoals het hoort, mama! Je ziet er prachtig uit!”, klinkt het vol bewondering in de reacties.

Foto: Instagram

Blijf niks missen!

Al het laatste showbizznieuws over jouw favoriete BV’s, elke dag vers in je mailbox.

Gratis & geen spam - uitschrijven kan altijd.

Vorig artikel
Joke van de Velde showt haar afgetrainde lichaam: “Wat ben je mooi!” (foto)
Volgend artikel
Peter uit ‘B&B zoekt Lief’ heeft de liefde gevonden: “Ik ben heel gelukkig”
Laad meer artikels

POPULAIRE ARTIKELS

Gelijkaardige Artikels

Entertainment, fun & zoveel méér!

NUTTIGE LINKS

WAAR VIND JE ONS

www.facebook.com/zita.be

www.x.com/zita_be

[email protected]

Koningsstraat 100, 1000 Brussel