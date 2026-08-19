Kersverse mama Amy Courtens poseert in badpak: “Mijn lichaam heeft het afgelopen jaar hard gewerkt” (foto)

Amy Courtens werd enkele maanden geleden voor het eerst mama. Ze postte een badpakfoto met een krachtige boodschap.

Op 22 april veranderde de wereld van Amy Courtens volledig: ze werd mama van een zoontje dat luistert naar de naam Nowen. De 30-jarige zangeres, die in 2021 net naast de plaats van de vertrekkende Klaasje Meijer bij K3 greep, geniet momenteel met haar gezin van een deugddoende vakantie in Griekenland.

Niet verstoppen

Op Instagram deelde ze enkele vakantiekiekjes, waaronder eentje waarop ze in badpak poseert. En dat doet ze niet zomaar. “Mijn lichaam heeft het afgelopen jaar serieus hard gewerkt. Dus nope, ik ga me niet verstoppen. Ik draag dat badpak, geniet op vakantie en post het gewoon. And so should you”, schrijft ze erbij.

Respect

Haar bijna 100.000 volgers kunnen de boodschap alleen maar beamen. “Tuurlijk! Je ziet er altijd top uit!”, “Prachtig ben je!”, “Ja, mama!”, “En je straalt helemaal!”, en “Zoals het hoort, mama! Je ziet er prachtig uit!”, klinkt het vol bewondering in de reacties.

Foto: Instagram