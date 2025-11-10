Paris Hilton verbaast fans met sensuele outfit: “Altijd prachtig!” (foto’s)

Fans van straffe outfits zijn bij Paris Hilton aan het juiste adres.

Dat zullen de meer dan 26.8 miljoen Instagram-volgers van de beroemdheid zeker kunnen bevestigen. Regelmatig toont Paris nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven op het populaire sociale netwerk. Dat is ook nu weer uiteraard niet anders.

We zien de dame meermaals de revue passeren in een opvallende, sensuele outfit. En de reacties? Die zijn lovend!

“Altijd prachtig!”

Aan lovende fans geen gebrek. “Altijd prachtig”, klinkt het. “Zo mooi”, gaat het verder. “Adembenemend”, besluit een laatste volger. Kijk gerust zelf even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.