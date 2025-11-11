Frances Lefebure poseert in trouwkleed: “De mooiste!” (foto’s)

Op Instagram pakt Frances Lefebure uit met enkele opvallende beelden.

Met niet minder dan 206.000 volgers doet Frances het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Het valt dan ook zeker te begrijpen dat ze daar regelmatig nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven deelt. En dat is ook nu niet anders.

We zien de dame poseren in een trouwkleed. “Dit weekend in Billie (lifestylemagazine, red.) over Blind Getrouwd en het leven🤍”, schrijft ze bij het album. En haar fans? Die laten van zich horen!

“De mooiste!”

Aan lovende reacties geen gebrek. “De mooiste”, klinkt het. “Nog keer trouwen?”, vraagt haar man Boris Van Severen. “Any day”, antwoordt Frances. “Prachtig”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.