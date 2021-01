Ook voor celebrities is het nog steeds zoeken hoe ze hun tijd moeten besteden. Sommige sterren nemen het ervan en vertoeven in één of ander buitenverblijf, andere blikken nostalgisch terug op betere tijden. En dan zijn er nog die hun sociale media vullen met wat naaktfoto’s.

Komen we uit bij Pamela Anderson, misschien wel één van de bekendste modellen en actrices ooit. Zij postte recent nog een foto van zichzelf op Instagram, naakt en met een sigaret in de hand. “Lange nacht… lange ochtend…”, zo schreef ze bij het pikante plaatje. Haar fans zagen dat het goed was.

Exclusief clubje

Anderson is niet verlegen om een naaktfoto meer of minder op haar Instagram-kanaal. Zo gunt ze fans regelmatig een blik behind-the-scenes en publiceert ze af en toe ook officiële foto’s uit een reeks shoots. Opvallend: je kan alleen reageren onder haar foto’s als ze je ook volgt. Exclusief clubje van 131 personen trouwens, ten opzichte van haar 1,2 miljoen volgers.

Foto: BELGA/AFP