Het Britse muziekfestival Glastonbury moet ook de editie van dit jaar uitstellen vanwege de coronapandemie. Dat meldt de organisatie op de festivalwebsite.

“Met grote spijt moeten we aankondigen dat Glastonbury Festival van dit jaar niet zal plaatsvinden”, aldus de organisatie. “Ondanks onze inspanningen om hemel en aarde te bewegen, is het duidelijk geworden dat we gewoonweg niet in staat zullen zijn het festival te laten plaatsvinden dit jaar.” De organisatie werkte een regeling uit voor wie tickets had gekocht en die wil overdragen naar de editie in 2022.

Glastonbury Festival is een van de grootste muziekfestivals ter wereld. Gewoonlijk zakken meer dan 200.000 mensen af naar het festival. Normaal zou in juni 2020 de vijftigste editie van het festival hebben plaatsgevonden, met sterren zoals Paul McCartney, Taylor Swift, Diana Ross en Kendrick Lamar. Door de coronacrisis werd het festival toen uitgesteld naar 2021, nu wordt dus gemikt op volgend jaar.

With great regret, we must announce that this year’s Glastonbury Festival will not take place, and that this will be another enforced fallow year for us. Tickets for this year will roll over to next year. Full statement below and on our website. Michael & Emily pic.twitter.com/SlNdwA2tHd

