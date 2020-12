Delphine Lecompte maakte zich erg populair door haar deelname aan de ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Herman Brusselmans hoopt dan ook dat haar televisieoptreden haar wat oplevert. “Poëzie stelt in Vlaanderen niet veel voor, ik hoop dus vooral dat Delphine haar populariteit nu wat zal kunnen verzilveren”, klinkt het.

Maandag zien we Delphine Lecompte (42) opnieuw in de finale van ‘De Slimste Mens ter Wereld’. De excentrieke dichteres schopte het enkele weken geleden al 6 opeenvolgende deelnames ver, maar kan dus nog steeds ‘de slimste mens ter wereld’ worden.

Geen makkelijk leven achter de rug

Door haar opvallende verschijning werd ze erg populair bij de kijker. Herman Brusselmans (63) kent haar maar al te goed en hoopt dan ook dat haar populariteit zich vertaalt in meer succes. “Delphine is een goede dichteres. Ik ging normaal gezien met haar op tournee dit jaar, maar da’s uitgesteld uiteraard. Jammer, want Delphine is een bijzondere vrouw. Grappig en speciaal. Poëzie stelt in Vlaanderen niet veel voor, ik hoop dus vooral dat Delphine haar populariteit nu wat zal kunnen verzilveren. Ze heeft geen makkelijk leven achter de rug, leeft krap behuisd en heeft weinig geld. Ze kan de centen dus goed gebruiken. Ik had verwacht dat er na haar eerste passage in ‘De Slimste Mens’ wel enkele van haar bundels in de Boeken Top 100 zouden verschijnen, maar dat is niet gebeurd. Hopelijk stelt dat haar niet teleur en blijft ze schrijven. Al mag ze in haar columns ook eens uit een ander vaatje tappen. Ze heeft er nu dertig geschreven en ze moet toch oppassen dat ze niet te voorspelbaar wordt”, vertelt hij in Dag Allemaal.

Niet snel vergeten

Ook de tante van Delphine, TrieneMie Lecompte, vindt dat ze meer aanzien verdient. “Fien heeft het financieel niet makkelijk, ook al wordt ze erg gewaardeerd als dichteres. Hopelijk wordt ze niet snel vergeten als het programma is afgelopen. Fien verdient wel een beetje geluk. Ze is altijd al een ongelooflijk pure vrouw geweest. Warm, joviaal, en oprecht. Ze zal zich nooit wegstoppen achter leugens, zich beter voordoen dan ze is. Dat zie je ook in de quiz. Als ze het antwoord niet weet, dan zal ze geen moeite doen om er toch nog een intelligente draai aan te geven. Nee, ze giechelt eens en geeft toe dat ze het niet weet”, klinkt het.

Het bericht Herman Brusselmans over Delphine Lecompte in ‘De Slimste Mens’: “Ze kan de centen goed gebruiken” verscheen eerst op Metro.