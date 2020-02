Begin deze maand bereikte het heuglijke nieuws van de zwangerschap van Nora Gharib (26) de Vlaamse media.

Uiteraard wist zij én haar Ghanese echtgenoot Anson het al iets langer. Maar Nora wist het als allereerste.

‘t Was dan ook nodig om ook haar man in te lichten. En die bekendmaking heeft Nora stiekem gefilmd en op haar YouTube-kanaal gesmeten! Ze had de positieve zwangerschapstest in een papfles gestoken en in de koelkast gezet. Hoe dat verder afloopt, bekijk je bovenaan zelf maar even… De actie begint rond 6:20!

Op onderstaande video zien we het moment waarop Nora het heuglijke nieuws zélf ontdekte:

Foto: still