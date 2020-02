Naar aanleiding van het énorme succes van ‘Dertigers’ waren Evelien Van Hamme (Tinne) en Tom Dingenen (Bart) gisteren te gast in ‘Vandaag’, de talkshow van Danira Boukhriss.

‘t Werd een aangename babbel over de serie, maar ook over de stijgende populariteit van de acteurs. Inclusief de mindere kantjes…

“Dat is geen uitnodiging, maar…”

Zo ontving Evelien recent haar allereerste ‘dickpic’… Een bedenkelijke mijlpaal in de carrière van menig acteur of actrice. “Andere acteurs (uit Dertigers, red.) hebben al veel dickpics ontvangen. Ik heb nu mijn eerste ontvangen. Stiekem dacht ik wel “Yes”. Dat is geen uitnodiging, maar ik dacht wel: het is zo ver”, laat ze weten.

“Dat vind je toch niet zo leuk”, vult Danira aan. “Dat moet echt niet, nee”, laat Evelien weten. “Voor alle duidelijkheid: stop daarmee”, rondt Danira af.

Foto: Instagram – Eén