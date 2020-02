Televisiemaker Jonas Geirnaert en zijn vriendin Julie Mahieu verwachten hun eerste kindje. Ze kondigden het nieuws op een originele manier aan.

Leuk nieuws voor Jonas Geirnaert (37) en Julie Mahieu (36). Het koppel is in verwachting van hun eerste kindje. De geboorte is voorzien in juli. Jonas en Julie werkten samen bij ‘De ideale wereld’ en bedachten het scenario voor de spannende dramaserie ‘De Dag’.

Opwindend en onzeker project

Ze noemen de zwangerschap “het meest opwindende maar ook onzekere project waar ze zich al aan gewaagd hebben”. Hun aankondiging gebeurde op originele manier, een beetje in de stijl van ‘De Dag’. “Het eerste is dat van twee toekomstige ouders die geen idee hebben hoe hun leven er vanaf de zomer zal uitzien. Maar ze vermoeden dat de begrippen ‘uitslapen’ en ‘nachtrust’ voortaan respectievelijk onder de noemers fictie en drama zullen vallen. Het tweede standpunt, van binnenuit, is dat van een baby die binnen een vijftal maanden de veilige omgeving zal moeten verlaten om de liefhebbende ouders te beroven van slaap, gemoedsrust en moedermelk”, vertellen ze in Het Nieuwsblad.

