De filmklassieker ‘Gone With The Wind’ zal terugkeren op de Amerikaanse streamingdienst HBO Max, en zal daarbij voorzien worden van de nodige “historische duiding”. De Oscarwinnende film uit 1939 werd vorige week verwijderd van het platform na kritiek over het romantiseren van slavernij.

‘Gone With The Wind’ wordt algemeen beschouwd als één van de absolute parels van de vroegmoderne cinema, maar in het licht van de Black Lives Matter-protesten en aanverwante gebeurtenissen van de jongste weken kwam de film almaar meer onder vuur te liggen. Onder meer de geïdealiseerde portrettering van slaven op plantages in de zuidelijke staten en het misleidende beeld dat van de Confederatie wordt opgehangen wekte al langer wrevel op.

De film “verheerlijkt de zuidelijke staten in de periode voor en de aanloop naar de Amerikaanse Burgeroorlog”, aldus een scenarist van het bekroonde slavenepos ’12 Years A Slave’ vorige week in een opiniestuk in de LA Times. “De film negeert niet enkel de gruwel van de slavernij, maar toont ook pijnlijke stereotypes over gekleurde mensen.” Het momentum werd aangegrepen in een niet mis te verstane oproep om actie te ondernemen.

Historische context

HBO zwichtte onder de druk en verwijderde de film, om hem nu weer op zijn platform te zetten met een introductie die het historisch kader schetst. Voortaan zullen ook toekomstige uitzendingen van de film ingeleid worden door een mediaprofessor van de universiteit van Chicago, die de juiste “historische context” zal meegeven.

“‘Gone With The Wind’ heeft tot op de dag van vandaag een diepe impact op hoe het grote publiek kijkt naar het Zuiden voor de Burgeroorlog, en de reconstructie erna”, aldus de professor aan CNN.

De film is het laatste voorbeeld in een lange rij films en series die de jongste dagen van streamingplatformen allerhande gebannen zijn wegens aanstootgevende taal over of kwetsende portretteringen van zwarten.

Het bericht Omstreden ‘Gone With The Wind’ keert terug op HBO, mét historische duiding verscheen eerst op Metro.