De release van ‘The Beatles: Get Back’, de documentaire van de hand van The Lord Of The Rings-regisseur Peter Jackson, wordt met een jaar uitgesteld. De oorspronkelijke verschijningsdatum van de docu over The Fab Four was 4 september 2020, maar die is nu dus geschrapt.

De Oscarwinnende regisseur Peter Jackson had hoge verwachtingen geschapen toen hij een tijdje geleden zijn nieuwe project aankondigde: een documentaire over de meest gevierde popband van de vorige eeuw. Plan is om archiefbeelden uit 1969 te gebruiken, die gedraaid werden voor de Beatles-documentaire ‘Let It Be’ uit 1970. Jackson herwerkt dat beeldmateriaal met de modernste productietechnieken, om de beeldkwaliteit te bekomen die vandaag de geldende norm is. Diezelfde techniek gebruikte de cineast al bij de montage van zijn gevierde WOI-docu ‘They Shall Not Grow Old’.

Uitstel was te verwachten

Door het coronavirus wordt de release van ‘The Beatles: Get Back’ nu met bijna een jaar uitgesteld, naar 27 augustus 2021. Disney, de filmstudio die de documentaire produceert, kondigde de voorbije dagen en weken net als vele andere filmstudio’s verschuivingen aan in zijn release-agenda.

Dat de verschijning van de documentaire uitgesteld zou worden stond in de sterren geschreven – bijna elk film kreeg door de coronapandemie een latere releasedatum. Wat bij fans en filmpers, die reikhalzend uitkeken naar de documentaire, wél als een verrassing komt, is de duur van het uitstel.

Het bericht Docu van Peter Jackson over The Beatles met jaar uitgesteld verscheen eerst op Metro.