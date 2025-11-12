Olga Leyers toont haar opvallende halloweenoutfit: “Prachtige foto’s!”

De voorbije dagen passeerden veel straffe halloweenoutfits de revue.

Maar eentje hadden we nog niet getoond. Namelijk de opvallende kledij die Olga Leyers droeg. Op Instagram, waar ze maar liefst 235.000 volgers heeft, plaatste Olga onderstaand fotoalbum.

We zien de bekende dame meermaals poseren in haar halloweenkostuum. “A week ago I was a happy little witch eating caviar as a midnight snack”, voegt ze onder andere toe aan de plaatjes.

“Prachtige foto’s!”

Er werd vlot gereageerd op haar post. “Prachtige foto’s”, klinkt het. “Je ziet er zo bleekjes uit Olga”, merkt iemand anders op. “🖤🖤🖤”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.