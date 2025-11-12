Julie Van den Steen oogst lof met spontaan prentje: “Je straalt!” (foto)

Van een vrolijke verschijning gesproken!

Op regelmatige basis krijgen de meer dan 304.000 Instagram-volgers van Julie Van den Steen wat nieuws voorgeschoteld. En dat is ook nu weer niet anders.

Op onderstaande foto zien we een goedlachse Julie in een leuke outfit. “MoOoooie zomer”, voegt ze enthousiast toe. En haar fans? Die weten al dat leuks wel te smaken, zo blijkt.

“Je straalt!”

Aan een stevig tempo stromen de lovende reacties binnen. “Je straalt”, klinkt het. “Mooooooooi meiskeeeeeee😍”, reageert Nora Gharib. “Zalige foto”, besluit een laatste volger nog. Kijk gerust zelf even naar wat Julie Van den Steen juist gedeeld heeft.