Vrouw van Justin Bieber maakt indruk in bikini: “Hoe kan iemand zó mooi zijn?!” (foto’s)

Hailey Bieber krijgt heel wat complimenten op enkele leuke kiekjes. “Justin heeft geluk, wat een koningin!”, klinkt het in de reacties.

Hailey Bieber heeft een zomerse fotocompilatie gedeeld op Instagram. De 28-jarige vrouw van Justin Bieber én mama van hun zoontje Jack postte beelden van enkele fijne momenten. Zo zien we het knappe model in bikini genieten aan het strand, beleeft ze een innig moment met Justin en geniet ze van een verjaardagsfeestje. “Hell yeah!”, houdt ze het kort in de beschrijving.

Koningin

Haar volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Gewoonweg prachtig! Perfect”, “Justin heeft geluk, wat een koningin!”, “Natuurlijk lichaam”, “Hoe kan iemand zó mooi zijn?!” en “Iconisch”, lezen we in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram