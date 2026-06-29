Olga Leyers pakt uit met gewaagde fotoshoot: “Mooiste billen van Vlaanderen!”

Olga Leyers trakteert haar volgers op een gedurfde fotoshoot. “Ik heb nog nooit zo’n efficiënte reclame gezien”, klinkt het in de reacties.

Olga Leyers durft wel vaker een opvallende fotoshoot te delen op Instagram. Onlangs was dat niet anders. De 28-jarige jongste dochter van Jan Leyers – die in april vorig jaar voor het eerst mama werd – trekt de aandacht met haar rug naar de camera in een lichtblauwe slip. In de ene hand houdt ze een fles Campari vast, in de andere een glas. “Geniet van de hittegolf, allemaal!”, knipoogt ze erbij.

Goede reclame

De foto’s werden massaal bekeken en lokten heel wat positieve reacties uit. “Amai, dat is gedurfd! Mooi!”, “Wauw!”, “Ik heb nog nooit zo’n efficiënte reclame voor Campari gezien”, “Je mag absoluut gezien worden, Olga”, en “De mooiste billen van Vlaanderen!”, lezen we onder meer in de reacties.

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Foto: Instagram