Amy uit ‘The Real Housewives of Antwerp’ straalt in bikini: “Adembenemend mooi!” (foto’s)

Amy De Winter wordt overladen met complimenten na het delen van enkele vakantiefoto’s. “Wat ben je een knappe dame!”, klinkt het vol lof.

Amy De Winter geniet momenteel van een zalige vakantie in Griekenland. Het 30-jarige model, dat we vooral kennen als een van de gezichten uit ‘The Real Housewives of Antwerp’, deelde op Instagram enkele foto’s waarop ze in een witte bikini poseert op het strand.

Schoonheid

In de reacties klinkt niets dan bewondering. “Altijd prachtig!”, “Mooie foto. Wat ben je een knappe dame!”, “Schoonheid!”, “Adembenemend mooi!”, en “Wauw Amy, stuk voor stuk prachtige foto’s. Je hebt echt een prachtig lichaam. Geniet daar volop!”, lezen we onder meer.

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Foto: Instagram