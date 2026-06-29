Ellen Callebout onthult kant van Gert Verhulst die niemand kent: “Dat is hij toch wel, hoor”

Ellen Callebout, de vrouw van Gert Verhulst, praat in een podcast openhartig over haar (liefdes)leven.

Het eerste seizoen van ‘Peter Van de Veire & De Zandloper’ staat online en de eerste gast is meteen een knaller van formaat: Ellen Callebout. De 48-jarige onderneemster heeft al jarenlang een relatie met Gert Verhulst en in 2019 stapten ze in het huwelijksbootje.

Romantische ziel

In de podcast verklapt ze een karaktertrek van Gert die maar weinig mensen kennen. Wanneer Peter haar vraagt of Gert een romantische ziel is, antwoordt ze: “Dat is hij toch wel, hoor, maar alleen bij mij natuurlijk”, lacht ze. “Gert is een ongelooflijk lieve mens.”

Voor altijd

Een van de meest memorabele romantische momenten was hun huwelijk. “Ik denk dat ons huwelijk een van de meest romantische dingen is die er bestaan. Wij hebben geen kinderen samen, dus dat was voor ons echt een manier om aan elkaar te tonen dat het voor altijd is”, glundert ze.

Organisch gegroeid

Of het huwelijksaanzoek een grote verrassing was? “Wij bespreken veel samen. Gert kan mij ook niet zo snel verrassen, en hij houdt zelf ook niet echt van verrassingen. We praten alles door. Op een bepaald moment zei hij: ‘Ik wil wel trouwen. Jij ook?’ Ik antwoordde: ‘Tuurlijk wil ik trouwen, maar we zien wel.’ Dat is allemaal heel organisch gegroeid. Het was niet plots een grote verrassing”, besluit ze.

Foto: Instagram