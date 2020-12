Van Joseph Baena heb je waarschijnlijk nog niet gehoord, maar zijn papa zal je ongetwijfeld al wel eens ergens zijn tegengekomen. Hoe kan het ook anders, want Arnold Schwarzenegger heeft decennia lang in talloze films gespeeld, politiek potten gebroken als gouverneur van Californië en is ooit gestart als een fantastische bodybuilder op het allerhoogste niveau.

En het is net in dat laatste dat zoonlief Joseph ook in de voetsporen van vader wil treden. Dat lukt hem trouwens aardig, want aan motivatie en goeie genen ontbreekt het hem in ieder geval niet. Dat kunnen we tenminste afleiden uit zijn Instagram-kanaal.

”Kappersbeurt?”

Afgelopen week postte hij nog heel casual een story waarin hij zich ‘druk’ maakte over zijn coronakapsel. Hij vroeg zijn fans of zij een kappersbeurt nodig hadden, niet toevallig in ontbloot bovenlijf en spieren strak gespannen. Zijn volgers smulden ervan. En dat de 23-jarige Joseph zijn bodybuilding-carrière serieus neemt, dat kan je hieronder nog zien.

