Het Amerikaanse model – en tevens de vrouw van de populaire zanger John Legend – Chrissy Teigen heeft heel wat wenkbrauwen doen fronsen naar aanleiding van een specifieke story op haar Instagram-kanaal.

Ze postte het verhaal afgelopen woensdagnacht en sindsdien blijft de discussie rond de vreemde pose van Teigen aanhouden. Terwijl ze – zoals dat heet – gestyled wordt, blijkt het model een bizarre ‘kikkerhouding’ aan te nemen.

”Kikker”

Fans konden het niet laten om erop te reageren op het wereldwijde web, al bleven de commentaren grotendeels positief: “Net een kikker, so weird! Maar je blijft een knappe verschijning!”, zo liet bijvoorbeeld één volger weten. Het kon Teigen weinig tot niets schelen in ieder geval, want nadien postte ze lustig enkele foto’s van haar gezin in kerstoutfit. En haar 33,4 miljoen volgers zagen dat het goed was.

Foto: Instagram Chrissy Teigen