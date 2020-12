Bart Peeters en Siska Schoeters hebben vrijdagochtend om 8.00 uur het startschot van de Warmste Week gegeven. De aftrap was te volgen via tv-zender Eén en radiozenders Radio 2, MNM en Studio Brussel.

De Warmste Week draait dit jaar niet om het inzamelen van geld, maar om het tonen van dankbaarheid voor iedereen die het verschil heeft gemaakt. De vier VRT-netten doen dat elk op een verschillende manier. Tv-gezicht Dieter Coppens deelt soep uit, MNM-dj Brahim organiseert coronaveilige feestjes voor jongeren en de Ketnet-wrappers bedanken kinderen met een vlam.

Twintig Leuvense locaties

Studio Brussel gaat radio maken vanop twintig locaties in en rond Leuven. Vier presenteerduo’s draaien een week lang verzoekplaten, ‘Beats of Love’. Michèle Cuvelier en Joris Brys hebben vrijdag de spits afgebeten in het Radiohuis in Leuven. Naar de twintigste locatie gaat de zender nog op zoek: Leuvenaars kunnen hun straat nomineren als ‘Warmste Straat’. De winnende straat kan op woensdag 23 december genieten van een straatconcert van de Leuvense artieste Selah Sue.

De komende week staan er ook elke dag twee liveconcerten gepland in het Radiohuis. Zo komen onder meer Balthazar, Gabriel Rios, Eefje De Visser en Bazart een set spelen.

Het bericht Bart Peeters en Siska Schoeters trappen Warmste Week af verscheen eerst op Metro.