Nuria en Stijn zijn het enige koppel dat ‘Blind Getrouwd 2016’ overleefde. Intussen zijn ze vijf jaar samen en hebben ze twee kinderen. Beu zijn ze elkaar nog lang niet, al kijken ze allebei weleens naar mannelijk of vrouwelijk schoon. “Mocht ik hem ooit bedriegen, dan zou ik het zeker opbiechten”, klinkt het.

Het ‘Blind Getrouwd’-experiment heeft ongelooflijk goed gewerkt bij Nuria (33) en Stijn (42). Een relatie van vijf jaar en hun zoontjes Victor (2,5) en Théodore (1) zijn daar het beste bewijs van. Maar hoe goed het ook gaat met hen, is er al sleur in hun relatie gekropen? “Nee, als we twee weken in hetzelfde ritme leven, is Nuria al daar om te zeggen dat het tijd is voor verandering”, lacht Stijn in Story. Waarna Nuria aanvult: “Ik waardeer de rust maar ik heb ook graag dynamiek in ons leven. Bovendien is het belangrijk om tijd apart te besteden. Stijn wordt een fijnere man als hij een paar uur kan gaan mountainbiken. Ik probeer goed over die balans te waken”, klinkt het.

Vrouwelijke interesse

Tijdens de eerste lockdown werd Stijn via Instagram aangesproken door een ‘geïnteresseerde’ dame. “Ze stelde vragen als ‘hoe is het?’ en ‘wat doe je?’, stuurde een foto van zichzelf en vroeg of ik er een van mij wilde sturen. Het leek een echt profiel, met onder haar volgers ook enkele bekenden namen, maar ik vertrouwde het niet. Ik ben er niet op ingegaan en heb haar profiel meteen geblokkeerd. Ik heb het ook direct tegen Nuria gezegd. We zijn heel open in zulke zaken. En nee, het was niet Eveline”, knipoogt hij.

Hormonale schommelingen

“Ik ben nog nooit benaderd geweest, ik ben niet interessant genoeg (lacht). Zelf heb ik wel oog voor andere knappe mannen, zoals Stijn ook naar mooie vrouwen kijkt. Dat is niet erg, zolang je niet over de schreef gaat. Als hij te veel praat over een bepaalde persoon, zal ik hem daar zeker mee confronteren. Maar Stijn heeft door al mijn hormonale schommelingen de voorbije vijf jaar 37 verschillende vrouwen gehad. Op dat vlak ervaart hij geen sleur”, lacht Nuria.

Geen tijd voor overspel

Van bedrog is er bij hen nog geen sprake geweest, maar wat als iemand een misstap zou begaan? “Dan zou dat op dit moment wel het einde van ons huwelijk betekenen, maar misschien denk ik daar binnen tien of twintig jaar anders over. Ik kan de toekomst niet voorspellen. Ik kan Stijn niet beloven dat ik hem nooit zal bedriegen, wel dat ik er alles aan zal doen om het te voorkomen. En dat ik het anders zou opbiechten”, klinkt het. “Ik zou wat we nu hebben niet willen opgeven voor een pleziertje. Ik heb trouwens geen tijd voor een buitenechtelijke relatie. We hebben onze handen vol met elkaar”, besluit Stijn.

