Yolanthe Cabau blijft ook op 35-jarige leeftijd één van de knapste vrouwen bij onze noorderburen. De Spaans-Nederlandse actrice deelde onlangs op Instagram een foto waarin ze met twee zussen in bad ligt, wat voor de nodige deining zorgde ten noorden van de Maas.

Yolanthe ging vorig jaar uit elkaar met voetballer Wesley Sneijder. Eerder was ze ook al samen met rapper Baas B. en charmezanger Jan Smit. Haar recente breuk laat ze gelukkig niet aan haar hart komen. Op de onderstaande foto met twee van haar zussen lijkt ze alvast zeer gelukkig.

Grote familie

Men zou denken dat met drie zo’n prachtexemplaren we aan het totaal zitten wat betreft aantal mooie vrouwen ten huize Cabau rondrennen, think again. Met dit drietal zitten we namelijk nog niet eens op de helft, want Yolanthe heeft niet minder dan 8 (!) zussen. Ze ging al eerder met zes stuks daarvan op de foto, en wat blijkt? De goede genen lopen duidelijk doorheen de familie.

