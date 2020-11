In een ontroerende video spreekt Astrid Coppens haar dochtertje aan als ze 15 jaar is. Ze hoopt dat haar dochter zichzelf zal zijn en niet onzeker wordt.

Vorig jaar beviel Astrid Coppens van haar eerste dochtertje, Billie-Ray. In Natur’elle, het online format van Jani waarin BV’s zich tonen zonder make-up, geeft Astrid haar raad over hoe ze hoopt dat haar dochter binnen x-aantal jaren in het leven staat. “Ik zou niet 15 jaar willen zijn in de wereld van nu, maar ik wil heel graag dat ze een zelfzekere vrouw is. Het is belangrijk dat ze niet onzeker is, ook niet over haar uiterlijk. Ik weet nog niet hoe ze er zal uitzien op die leeftijd, maar als er iets is dat ze minder graag ziet, hoop ik dat ze dat gewoon zal accepteren. Want iedereen is anders. Ik vind het heel belangrijk dat je je als vrouw heel graag ziet, ook al hebben je ogen niet de kleur die je graag wilt. Je bent ermee geboren. Ik vind het belangrijk dat je jezelf graag ziet”, klinkt het.

Zichzelf zijn

Ook hoopt de 37-jarige Hollywoodvrouw dat Billie-Ray later vooral zichzelf is. “Dat ze zich goed in haar vel moet voelen. Dat ze moet zijn wie ze is, want ik vind dat ze nu al zo’n mooi karaktertje heeft. Gewoon zichzelf zijn, dat is heel belangrijk. Dat maakt elke persoon uniek”, besluit ze.

