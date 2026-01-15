Nicole Scherzinger geniet in bikini van vakantie: “Wat een schoonheid!” (foto’s)

Nicole Scherzinger oogst heel wat lof met enkele vakantiekiekjes die ze deelde. “Mooi zoals altijd”, wordt er gereageerd.

Nicole Scherzinger vertoeft momenteel op de Malediven, waar het met temperaturen rond de 28 graden zalig zomers is. De voormalige Pussycat Doll-zangeres (47) geniet met volle teugen van haar vakantie. Zo omarmt ze de zon terwijl ze in bikini in het hemelsblauwe zeewater staat, proeft ze van heerlijk lokaal eten en bewondert ze een rustgevende zonsondergang. “Zoutwatertherapie”, glundert ze bij de foto’s.

Complimenten

Haar fotocompilatie wordt massaal bekeken door haar 7 miljoen volgers. “Té knap”, “Perfectie”, “Mooi zoals altijd”, “Wat een lichaam… Ze lijkt gewoonweg niet ouder te worden!” en “Wat een schoonheid!”, luidt het in de vele reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram