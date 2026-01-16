Goedele Liekens maakt indruk in zomerse outfit: “Wauw, je straalt!” (foto)

Goedele Liekens wordt overladen met complimenten op een zomers kiekje dat ze deelde. “Prachtige bloem”, klinkt het in de reacties.

Goedele Liekens postte vrijdag een leuke foto op Instagram. De 62-jarige seksuologe en politica straalt in een lange, roze satijnen jurk met dunne schouderbandjes, een zachte bloemenprint, een lichte split aan de zijkant en een elegante snit. Met drie hartjes maakt ze duidelijk dat het één van haar favoriete outfits is.

Bloem

In de reacties regende het lovende woorden. “Mooi zoals altijd!”, “Staat je goed”, “Dame met klasse”, “Topper”, “Je ziet er gelukkig uit. En dat telt. Erg mooi”, “Wauw, je straalt!” en “Prachtige bloem”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Instagram