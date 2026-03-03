‘Wednesday’-actrice Jenna Ortega poseert in sensuele jurk: “De mooiste!” (foto’s)

Op Instagram weet Jenna Ortega haar fans weer te verbazen.

De meer dan 38,9 miljoen volgers van de 23-jarige actrice krijgen wel vaker nieuwe updates uit haar dagelijkse leven voorgeschoteld. En dat is ook deze keer niet anders.

In onderstaand fotoalbum passeert Jenna meermaals in een sensuele jurk de revue. Echt gek veel uitleg geeft ze zelf niet, maar haar fans doen dat duidelijk wel!

“De mooiste!”

Al vlug stromen de lovende reacties binnen. “De mooiste”, klinkt het. “Prachtig”, gaat het verder. “Perfectie”, besluit een laatste volger. Kijk gerust zelf even en klik op het pijltje naar rechts om meer te zien.