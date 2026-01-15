Vrouw van Thibaut Courtois straalt in zomerse outfit: “Knapste vrouw ter wereld” (foto’s)

Mishel Gerzig, de vrouw van doelman Thibaut Courtois, heeft een zomerse fotocompilatie gedeeld op Instagram. “Wat een klasse en schoonheid”, klinkt het lovend in de reacties.

Mishel Gerzig reist de hele wereld rond en dat levert heel wat prachtige plekken op. Het 28-jarige model postte op Instagram een fotocompilatie van de mooiste locaties die ze tot nu toe bezocht heeft. Zo poseert ze onder meer op het strand in een fleurige outfit, geniet ze van verfrissing op een boot en aanschouwt ze een droom van een uitzicht vanuit haar kamer in een wolkenkrabber.

Klasse

De reacties van haar meer dan 800.000 volgers zijn stuk voor stuk positief. “Perfectie”, “Wat een klasse en schoonheid”, “Zo mooi!”, “Gewoonweg prachtig” en “De knapste vrouw ter wereld”, lezen we onder meer tussen de vele reacties.

