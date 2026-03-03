Sporza-commentator Ine Beyen doet straffe ontdekking tijdens het lopen: “Zeer mooi!” (foto’s)

Ine Beyen deelt op Instagram een wel erg bijzonder moment tijdens het joggen.

De meer dan 65.000 volgers van de Sporza-commentator krijgen wel vaker leuke plaatjes voorgeschoteld. En dat is ook nu weer het geval.

In onderstaand fotoalbum zien we Ine Beyen het beste van zichzelf geven tijdens een rondje lopen. Maar wie een paar keer op het pijltje naar rechts klikt, merkt dat ze niet ‘alleen’ was. “Een zeehondje spotten tijdens je ochtendloopje! Dat kan alleen maar als je aan de zee woont natuurlijk… Zó gezegend! Heerlijk lentezonnetje en compagnie van de liefsten ♥️”, schrijft ze bij de foto’s.

“Zeer mooi!”

De lovende reacties laten niet lang op zich wachten. “Zeer mooi”, klinkt het. “👏👏👏”, gaat het verder. “Zalig”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar eens!