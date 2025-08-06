Miley Cyrus pakt uit met opvallende outfits: “Je ziet er geweldig uit!” (foto’s)

Wie houdt van straffe kledij is bij Miley Cyrus aan het juiste adres.

De immens populaire zangeres doet het met maar liefst 212 miljoen volgers bijzonder goed op Instagram. Het is dan ook logisch dat ze regelmatig daar nieuwe beelden deelt.

Dat is ook deze keer weer het geval. Zo zien we in onderstaand fotoalbum Miley Cyrus poseren in enkele zeer opvallende outfits. Zelf voegt ze niet gek veel info toe, maar haar fans laten wel volop van zich horen.

“Je ziet er geweldig uit!”

Aan een rotvaart stromen de lovende reacties binnen. “Je ziet er geweldig uit”, klinkt het. “De knapste”, gaat het verder. “Perfecte stijl”, besluit een laatste volger. Kijk gerust zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer beelden en outfits te zien.