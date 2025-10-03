Hanne Troonbeeckx geniet in bikini van de zon: “Topper!” (foto’s)

Wat nood aan zomerse beelden?

Dan moet je bij Hanne Troonbeeckx zijn! Op Instagram, waar ze maar liefst 83.900 volgers heeft, deelt de dame wel vaker nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat is ook nu niet anders.

In onderstaand fotoalbum zien we Hanne al meteen in de zon genieten van een boek. “Marbella highlights… Of beter: food-lights 🥘🍷”, schrijft ze bij haar post. Dat lijkt ook te kloppen, als je even op het pijltje naar rechts klikt om meer foto’s te zien.

“Topper!”

Haar fans weten de update wel te smaken. “Topper”, klinkt het. “Hele leuke tips”, gaat het verder. “Jaloers”, besluit een laatste volger nog. Valt te begrijpen, want kijk zelf maar even naar wat Hanne Troonbeeckx gedeeld heeft: