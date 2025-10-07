Dit moet zowat de slechtste poging bijlwerpen ooit zijn (video)

Laat de volgende poging maar aan iemand anders over…

Een potje bijlwerpen kan best leuk zijn, al loopt het nu en dan weleens fout. Gelukkig zijn er meestal genoeg veiligheidsvoorzieningen, maar zelfs dat was in dit geval niet voldoende. De man keilt de bijl niet eens in de buurt van de roos, maar volledig over alles heen.

Mannelijkheidspas

De reacties zijn genadeloos voor de bijlwerper. “Dat kon nog slechter aflopen…”, “Onderschat nooit hoe onsportief mensen kunnen zijn”, “Je mannelijkheidspas is ingetrokken” en “Moeten ze dat net nóg groter maken?!”, klinkt het in de reacties.

Foto: YouTube