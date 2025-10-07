Vrouw (62) krijgt te horen dat ze geen bikini mag dragen: “Ze zijn gewoon jaloers!” (video)

Een Britse vrouw kreeg onlangs op TikTok te horen dat ze meer kleren moest aandoen in plaats van video’s te delen waarin ze in bikini te zien is. Ze laat zich echter niet doen en krijgt ook heel veel steun van haar volgers.

De vrouw, die zich Lady P noemt op TikTok, was onlangs op vakantie in Egypte. Ze plaatste er enkele video’s, onder meer waarin ze een bikini draagt. Plots kreeg ze reacties zoals “Doe wat kleren aan” en dat ze zich “naar haar leeftijd moest gedragen”.

Strijdvaardig

De 62-jarige dame liet het commentaar niet zomaar passeren en pareerde de kritiek. “Wat is jouw probleem? Ik ben op vakantie aan het zwembad en maak gewoon een video. Stoort het je om het lichaam van een vrouw te zien?”, reageerde ze. “Dus… oudere vrouwen mogen niet zonnebaden zonder dat ze te horen krijgen dat ze kleren aan moeten doen? 62 en trots dat ik nog steeds een bikini draag”, schreef ze in het bijschrift van de video.

Massale steun

De beelden werden duizenden keren bekeken en lokten heel wat – voornamelijk – positieve reacties uit. “Mensen moeten zich met hun eigen zaken bemoeien. Ik ben 55 en draag ook bikini’s en dat zal ik op mijn 60ste nog steeds doen”, “Doe zo voort, wie geeft erom? Je bent een prachtige oudere vrouw, wees trots”, “Negeer hem gewoon. Je ziet er fantastisch uit. Als je het hebt, laat het zien… en jij hebt het” en “Je ziet er geweldig uit. Ze zijn gewoon jaloers op jou!”, klinkt het in de reacties.

Foto: TikTok