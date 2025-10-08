Annelien Coorevits onthult hilarische droom over jeugdidool: “Euforisch wakker geworden” (video)

Annelien Coorevits zal één droom nooit vergeten: eentje over een oude crush van haar.

Je kent de Amerikaanse band Hanson vast nog wel: de drie broers Isaac, Taylor en Zac maakten vooral in de jaren 90 furore met onder meer ‘MMMBop’. De heren vielen niet alleen met hun muziek in de smaak bij de dames en dat was bij Annelien Coorevits niet anders. In de podcast ‘De Zussen Coorevits’ blikt ze terug op een droom die ze nooit zal vergeten.

Zeemeermin

“Ik herinner me één droom van toen ik zestien jaar was en dat was de allerleukste. Ik droomde dat ik aan het zwemmen was als een zeemeermin, maar ik had mijn twee benen nog. Toen ik achter mij keek, dacht ik dat een dolfijn mij voortduwde, maar het bleek één van de drie jongens van Hanson te zijn. En het klinkt heel belachelijk, maar ik ben wakker geworden in een soort euforie”, vertelt ze lachend.

Arme Isaac

“Welke van de Hansons was het trouwens?”, vraagt haar zus Stephanie nieuwsgierig. “Taylor. Vroeger was eerst Zac mijn crush, maar dan werd het toch Taylor”, lacht Annelien. Het fragment zorgt voor heel wat gelach in de reacties: “Ieder heeft zo zijn of haar momentjes”, “Jullie zijn en blijven de max!”, “Niemand wilde Isaac, feit” en “Zij is echt grappig, eerlijk en innemend. Iedereen mag zo zijn, zonder gene, met beleefdheid en klasse”, klinkt het.

Foto: Instagram