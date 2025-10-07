Metejoor deelt liefdevolle foto met vriendin Celine Van Ouytsel: “Mooi om te zien!”

Metejoor heeft een prachtige foto gedeeld op Instagram. “Je straalt gewoon, hoe zou dat komen?”, klinkt het in de reacties.

Wat kan de liefde mooi zijn! Neem nu Metejoor – alias Joris Van Rossem – en zijn kersverse vriendin Celine Van Ouytsel. De 34-jarige zanger postte op Instagram een overzicht van zijn meest memorabele momenten in september. De tweede foto is meteen een innig kiekje van hem en de 28-jarige ex-Miss België. En ook op de vierde foto zien we hoe het koppel zichtbaar geniet van elkaars gezelschap.

Liefdesgeluk

De 159.000 volgers van Metejoor zijn duidelijk blij voor hen. “Dat heet dan gelukkig zijn. Happy for you, lovebirds”, “Mooi om te zien zo’n verliefd koppel!”, “Veel geluk samen”, “Je straalt gewoon, hoe zou dat komen?” en “Prachtkoppel. Twee toppers samen”, wordt er gereageerd.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om de bewuste tweede en vierde foto te bekijken.

Foto: Instagram