Natalia poseert in prachtige jurk. Fans lovend: “Magnifiek!” (foto’s)

Natalia heeft weer wat leuks gedeeld op Instagram.

Dat doet de zangeres wel vaker, aangezien ze maar liefst 370.000 volgers heeft op het sociale netwerk. Deze keer krijgen haar fans een reeks leuke beelden voorgeschoteld.

We zien Natalia poseren in een prachtige jurk. “We love our freakum dress on”, schrijft ze onder andere bij de foto’s. In geen tijd kan ze nu rekenen op enthousiaste reacties.

“Magnifiek!”

Aan lovende commentaar geen gebrek. “Magnifiek”, klinkt het. “Prachtig”, gaat het verder. “Adembenemend stijlvol”, besluit een laatste volger. Kijk gerust zelf even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.