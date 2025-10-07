HomeNieuwsEntertainmentWendy Van Wanten deelt sensuele foto uit de oude doos: "Prachtig!"
Wendy Van Wanten deelt sensuele foto uit de oude doos: “Prachtig!”

Wendy Van Wanten heeft op Instagram een opvallend kiekje uit haar jonge jaren gedeeld.

Een tijdje geleden postte Wendy Van Wanten op Instagram een foto waarop ze in burlesquestijl poseerde. De 65-jarige zangeres lijkt een tikkeltje nostalgisch, want ook nu haalt ze een oude foto van onder het stof. Deze keer gaat het om een zwart-witfoto waarop ze zwoel in de cameralens kijkt.

Hartjes

Op een paar hartjes na voegt Wendy er niet veel aan toe, al komen die hartjes veelvuldig terug in de reacties. “Wauw, prachtige foto van een hele toffe dame”, laat een volger nog optekenen.

