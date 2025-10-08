Fitnesscoach toont realiteit achter geposeerde foto’s: “Powervrouw”

Een fitnesscoach uit Nieuw-Zeeland heeft foto’s van zichzelf gedeeld om te tonen hoe anders je lichaam kan lijken door op een bepaalde manier te poseren. “Je bent geweldig! Bedankt om dit te delen”, klinkt het in de reacties.

Laylah Kay is influencer en fitnesscoach. Ze deelt regelmatig foto’s en video’s van haar trainingen om mensen te inspireren fit te blijven, maar wil tegelijk duidelijk maken dat veel ‘perfecte’ Instagrambeelden niet altijd realistisch zijn en dat je je daar niet aan moet spiegelen.

Geposeerd versus ontspannen

In een recente post op Instagram poseert Laylah in bikini terwijl ze rechtstaat. Op een tweede foto ontspant ze zich al zittend. Op de eerste – geposeerde – foto heeft ze een strakke buik, terwijl dat op de tweede – ontspannen – foto minder zichtbaar is. “De mensen die je op sociale media volgt, zien er in het echt waarschijnlijk niet zo uit”, schrijft ze.

Respect

Haar 167.000 volgers vinden het geweldig dat ze de realiteit deelt. “Zo verfrissend om deze vergelijking te zien”, “Je bent in beide gevallen prachtig”, “Powervrouw”, “Je bent geweldig! Bedankt om dit te delen” en “Relaxed ziet er echt uit…”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram