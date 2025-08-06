Madonna daagt Instagram uit met gewaagde foto’s: “Je bent zo knap!”

Dat Madonna niet verlegen is om Instagram uit te dagen, is al langer geweten.

En ook nu weer zoekt ze de grenzen van het strenge ’tepelbeleid’ van het populaire sociale netwerk op. De meer dan 20.1 miljoen volgers van de zangeres hebben er alvast geen probleem mee, zo blijkt.

We zien Madonna meermaals de revue passeren in een gewaagde outfit. “Park it here. 🖤 Garage Study #1”, schrijft ze zelf bij het album. Haar fans? Die laten van zich horen.

“Je bent zo knap!”

Al vlug vallen er lovende reacties te lezen. “Je bent zo knap”, klinkt het. “Adembenemend”, gaat het verder. “Ze ziet er prachtig uit”, besluit een laatste volger. Kijk maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.