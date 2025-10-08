Lesley-Ann Poppe weert zich tegen kritiek op gewaagde foto’s: “Heeft dit invloed op mijn hersencapaciteit?”

Lesley-Ann Poppe heeft het gehad met mensen die haar wegzetten als ‘dom’, alleen omdat ze regelmatig sensuele foto’s deelt. Haar volgers zijn het volledig met haar eens.

Lesley-Ann Poppe post op Instagram geregeld foto’s waarop ze poseert in sensuele lingerie of bikini. Maar de 46-jarige zakenvrouw merkt dat er vaak op haar wordt neergekeken omdat ze zulke beelden deelt. Dat mag stoppen, zo klinkt het. “Ik hou van mijn vrouwelijkheid en omarm ze 100%. Uitdagende foto’s posten hoort daarbij en ik geniet ervan: I own my body. Heeft dit invloed op mijn hersencapaciteit? Neen. Ik heb een master Handelswetenschappen en een sexy foto posten verandert daar niets aan”, bijt ze van zich af.

Onnodig en ongepast

“Het doet me verdriet dat sommige mensen, die me nog nooit ontmoet hebben, het nodig vinden om me openlijk in nationale media als dom te bestempelen. Het is onnodig, ongepast, ononderbouwd en onbeleefd. Het wordt nog triester als je de persoon ermee confronteert en geen excuses krijgt, enkel: ‘de persdienst van VTM is ermee bezig’. Tja, imago boven alles, hè. Soit, enjoy the pictures en ik hoef niemands naam te gebruiken, want ik ben zelf meer dan interessant genoeg, haha”, besluit ze.

Nagels met koppen

Haar bijna 100.000 volgers steunen haar massaal. “Je bent knap en slim… Dat is soms veel voor mensen om mee om te kunnen”, “Nagel op de kop!”, “Zij die je echt kennen, zullen nooit zo dom zijn om zoiets onnozels te zeggen. You show them, babe”, “Heel mooi! Je bent wie je bent en dat is zo mooi aan jou” en “Wat een prachtige, sterke vrouw ben je”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram