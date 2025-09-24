Julie Vermeire showt haar atletisch lichaam: “Je moet het maar doen!” (foto’s)

Julie Vermeire heeft enkele indrukwekkende foto’s gedeeld. “Een voorbeeld voor vele anderen!”, klinkt het in de reacties.

Julie Vermeire waagde zich onlangs aan de HYROX Maastricht, een hybride fitnesswedstrijd die hardlopen en functionele krachtoefeningen combineert. De 27-jarige dochter van Jacques Vermeire deed er 1 uur en 25 minuten over, wat een knap resultaat is. Achteraf postte ze enkele sfeerbeelden op Instagram waarop te zien is hoe fit ze is. “Beast mode on”, knipoogt ze bij de kiekjes.

Steun en respect

Haar volgers uiten hun enorme bewondering voor haar. “Je moet het maar doen, zeker niet te onderschatten. Pure spierkracht”, “Geweldig bezig en chapeau”, “Hoe kan je steeds blijven lachen, ook al zie je af? Chapeau!”, en “Gij zijt een beest! Een voorbeeld voor vele anderen!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram