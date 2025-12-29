Celine Van Ouytsel toont haar ‘eerste Kerstmis’ met Metejoor: “Mooi koppeltje!” (foto’s)

Voor nieuwe koppels zijn er veel ‘eerste keren’.

Zo ook voor Celine Van Ouytsel en Metejoor, die sinds deze zomer officieel een koppel zijn. Zij vierden recent hun eerste kerst samen.

Met zo’n goeie 396.000 volgers pakt Celine nu op Instagram uit met leuke beelden van dat moment. “*First Christmas 🎄🫶🏼”, voegt ze gevat toe. En fans van het koppel? Die laten van zich horen.

“Mooi koppeltje!”

Aan een niet onaardig tempo stromen de lovende reacties binnen. “Mooi koppeltje”, klinkt het. “Cuties”, gaat het verder. “Fijne feestdagen”, besluiten velen nog. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.