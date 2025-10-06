Kim Kardashian daagt Instagram uit met doorschijnend topje: “Perfectie!” (foto’s)

Kim Kardashian krijgt heel wat reacties op een opvallende outfit die ze onlangs droeg. “Ze is gewoonweg prachtig”, klinkt het.

Kim Kardashian trok zondagavond alle aandacht toen ze het Ritz Hotel in Parijs verliet. De 44-jarige realityster en ex-vrouw van Kanye West verscheen in een gewaagde vintage outfit van het Franse modehuis Maison Margiela. Haar witte topje was doorschijnend, maar dat hield haar niet tegen om de kiekjes te delen op het doorgaans strenge Instagram.

Haar meer dan 350 miljoen volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Deze outfit is té mooi”, “Perfectie”, “Kim, dat is een doorkijkje!”, “Probeert ze eruit te zien als Bianca Censori?”, “Ze is gewoonweg prachtig”, en “Je bent zo mooi en sexy”, klinkt het onder meer in de reacties.

Foto: Shutterstock