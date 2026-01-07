Rihanna pakt uit met sensuele lingeriefoto’s: “Wat een mooi lichaam!”

Rihanna weet hoe ze haar eigen lingeriemerk moet promoten.

Maar liefst 149 miljoen fans volgen Rihanna op Instagram. Geen slecht platform dus om wat reclame te maken, zou je denken. De bekende zangeres houdt zich dan ook niet in om haar lingerie in de kijker te zetten.

Zo ook nu weer, met een nieuwe reeks lingeriefoto’s. “Aphrodite was a savage ❤️ 🌹”, kondigt ze haar valentijnscollectie aan. En haar volgers? Die vinden het allemaal prima!

“Wat een mooi lichaam!”

De lovende reacties stromen vlug binnen. “Wat een mooi lichaam”, klinkt het. “Prachtig”, gaat het verder. “🔥😍”, besluit een laatste fan nog. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.