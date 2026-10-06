Matti uit ‘Blind Getrouwd’: “Ik verwachtte niet dat Ellen mij onmiddellijk zou bespringen, hé”

Matti geeft in een interview meer details over zijn liefdesavontuur met Ellen. “Dat ze tijdens de reis liet blijken dat ze mij er als passant niet zou uitpikken, bleef niet hangen”, klinkt het.

Of Ellen (36) en Matti (41) een getrouwd koppel gaan blijven, is nog maar de vraag. Wat we tot nu toe vooral gezien hebben, is een optimistische Matti en een twijfelende Ellen. Toen Ellen besloot om niet meteen samen te gaan wonen, zorgde dat niet alleen voor meer twijfel, maar ook voor kritiek bij de kijkers.

Niet hopeloos verliefd

Is Matti in het begin te hard van stapel gelopen? “Goh, mensen moeten weten dat je daar niet in een normaal verhaal terechtkomt, hé. Je kan niet inschatten wat dat met je doet. Ik heb mijn gevoel gevolgd en meteen mijn gevoelens op tafel gelegd. Had ik daarmee moeten wachten? Ik wou vooral mezelf blijven. En voor de duidelijkheid: ik heb haar niet overvallen met de boodschap dat ik hopeloos verliefd ben, hé, maar wel dat ik iets begon te voelen voor haar. Ellen zei dat ze de indruk kreeg dat het voor mij al helemaal ‘in de sacoche’ was, maar dat klopte niet. Al begrijp ik wel dat het zo kon overkomen. Het is zo’n intense week samen, dan worden gevoelens al eens groter gemaakt dan ze werkelijk zijn”, vertelt hij in Dag Allemaal.

Schoonheidsideaal

Ellen wilde het daarentegen rustiger aan doen en maakte dat ook duidelijk. “Dat Ellen minder fysiek contact opzocht, dat vond ik niet zo erg. Ik sta sterk genoeg in m’n schoenen om dat allemaal een plaats te geven. Ik verwachtte ook niet dat Ellen mij onmiddellijk zou bespringen, hé. Ik had mijn tempo, zij het hare. Dat heb ik m’n zelfvertrouwen niet laten aantasten. Ellen is trouwens ook geen opgever, hoor. En dat ze tijdens de reis, op een terrasje, liet blijken dat ze mij er als passant niet zou uitpikken – dat ik dus niet helemaal aan haar schoonheidsideaal beantwoord –, dat bleef ook niet hangen. Ze wou me gewoon wat treiteren”, klinkt het.

Klaar voor nieuwe relatie

Dat kan, al blijft Ellen haar twijfels uiten. Misschien komt het wel door het feit dat Matti relatief snel openstaat voor een nieuwe relatie. “Tja, snel? Het is intussen al 1,5 jaar geleden dat mijn laatste relatie op de klippen is gelopen. En ik voelde me er klaar voor. Als ik mag kiezen, dan ben ik liever in een relatie dan alleen. Dat heeft niets te maken met het feit dat ik twee kinderen heb en dat ik hen per se een nieuwe gezinsstructuur wil aanbieden. Ik ben niet op zoek naar een partner die mee voor m’n kinderen zorgt. Dat kan ik gerust zelf, en ook hun mama doet dat supergoed. Ik ben vooral op zoek naar iemand om bij thuis te komen, maar dat staat los van de kinderen”, besluit hij.

‘Blind Getrouwd’ is elke maandag en woensdag vanaf 20.35 uur te bekijken bij VTM.