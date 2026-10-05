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Annelies Törös blikt terug op zwangerschap met prachtige foto: “Ik kan me nu al geen leven meer zonder haar voorstellen”

Den B.
Door Den B.
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Annelies Törös heeft een prachtige foto gedeeld op Instagram. “Van nature mooi!”, wordt er gereageerd.

Annelies Törös werd op 28 september voor de eerste keer mama van dochtertje Aliz. De 31-jarige Antwerpse, die in 2015 verkozen werd tot Miss België, postte op Instagram een foto waarop ze terugblikt op haar zwangerschap. “Een van de laatste foto’s die ik maakte met Aliz nog in mijn buik. Vorige week vroeg ik me nog af hoe ze eruit zou zien, hoe ze zou klinken en hoe ze zou ruiken. En nu is ze er en kan ik me nu al geen leven meer zonder haar voorstellen”, glundert ze erbij.

Bewondering

Haar volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Prachtige mama!”, “Zo schattig, je gezicht is zo mooi!”, “Proficiat!”, “Van nature mooi!” en “En ze is zo mooi!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram

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