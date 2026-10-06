Heidi Klum poseert met dochter Leni in lingeriecampagne: “Zo perfect!” (video/foto’s)

Leni Klum, de dochter van Heidi Klum, is samen met haar mama te zien in een lingeriecampagne. “Jullie zijn allebei prachtig!”, wordt er gereageerd.

De appel valt niet ver van de boom, zeggen ze weleens. Dat geldt zeker voor Leni Klum, die als model duidelijk in de voetsporen van haar mama Heidi treedt. De 22-jarige brunette is samen met haar mama te bewonderen in de nieuwste lingeriecampagne van het Italiaanse modemerk Intimissimi.

Contrasterende kleuren

Het resultaat is bijzonder stijlvol: mama poseert in witte lingerie, terwijl haar dochter voor zwart kiest. Het mag dan ook niet verbazen dat de reacties lovend zijn. “Geweldig om dit samen met je mama te doen. Jullie zijn allebei prachtig!”, “Het is ongelooflijk hoe ze straalt. Een diamant schittert, een prinses straalt!”, “Zo perfect!” en “Absoluut prachtig! Je ziet er fantastisch uit!”, zijn slechts een greep uit de vele positieve reacties.

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Foto: Shutterstock