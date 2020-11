De Australische actrice Margot Robbie bewees in het verleden al niet verlegen te zijn om een pikante scène meer of minder, en ook in haar nieuwste film ‘Dreamland’ gaat de 30-jarige blondine uit de kleren.

De actrice liet zich eerder al opmerken in films als ‘The Wolf of Wall Street’ en ‘The Suicide Squad’, maar ‘Dreamland’ is iets helemaal anders. In deze prent speelt Robbie een gewonde voortvluchtige overvalster die wordt opgepikt door een man die voor de keuze staat: haar aangeven in ruil voor een beloning of zich overgeven aan de enorme aantrekkingskracht die hij voelt voor haar.

Prime

En we hebben zo het gevoel dat de twee hoofdpersonages het wel voor elkaar kunnen vinden, zo blijken enkele pikantere scènes in de film. Zowel Robbie als acteur Finn Cole gingen uit de kleren. In bovenstaande trailer kan je al een glimps opvangen van die bewuste scène, de rest kan je binnenkort ontdekken in de film zelf die te zien is via Amazon Prime (want zo gaat dat tegenwoordig met filmreleases).

Foto: still ‘The Wolf of Wall Street’