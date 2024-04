Måneskin-bassiste daagt Instagram uit door halfnaakt te poseren: “Wat een lichaam!” (foto)

Victoria De Angelis heeft een gedurfde foto gedeeld op Instagram, al is het niet zeker of Instagram de foto gaat laten staan. “Ik snap niet waarom Instagram tepels zo hard haat”, klinkt het in de reacties.

Victoria De Angelis post wel vaker gewaagde kiekjes met haar meer dan vier miljoen volgers, maar deze keer ging ze nog een stapje verder. De 23-jarige bassiste van Måneskin – de Italiaanse rockband die drie jaar geleden het Eurovisiesongfestival won – poseert op een foto halfnaakt, al censureerde ze haar tepels wel een beetje zodat de foto niet meteen verwijderd zou worden door Instagram. Op de andere foto’s zien we hoe de muzikante met haar vriendin van het leven geniet.

Complimenten

In de reacties kan De Angelis rekenen op heel wat bewondering van haar volgers. “Je bent zo mooi”, “Ik snap niet waarom Instagram tepels zo hard haat. Het is zo jammer”, “Wow, ik heb hier geen woorden voor”, “Wat een lichaam!”, en “Zo sexy”, klinkt het onder meer.

Foto: Instagram