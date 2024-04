Laura Tesoro’s zwoele versie van ‘Oya Lélé’ moet je gewoon even horen: “Zomerhitje!” (video)

In de nieuwste aflevering van ‘Liefde voor muziek’ passeert een wel erg leuk liedje de revue.

In het populaire tv-programma maken bekende artiesten eigen versies van de hits van hun collega’s. Dat is ook nu weer niet anders. Zo zien we in onderstaand fragment Laura Tesoro die op geheel eigen wijze ‘Oya Lélé’ van K3 brengt.

Hoewel de originele versie al een licht zwoel ondertoontje heeft, steekt Laura Tesoro de sensualiteit niet onder stoelen of banken. In het Engels zingt en danst ze zich een weg door de song. En dat tot groot enthousiasme van de aanwezigen én van de vele mensen die de bijgevoegde video reeds online gezien hebben.

“Zomerhitje!”

In geen tijd stromen de reacties nu binnen. En die zijn haast allemaal lovend! “Zomerhitje”, klinkt het. “De beste”, gaat het verder. “Wauw”, besluit iemand anders nog. En dat kunnen we alleen maar begrijpen! Kijk en luister vooral zelf maar even naar wat Laura Tesoro er van gemaakt heeft. Voor de zekerheid voegen we twee keer hetzelfde clipje toe, voor mocht er eentje niet werken.